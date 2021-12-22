Лавров предложил генсеку НАТО Столтенбергу сменить работу

Мол, генсек не справляется с обязанностями.

Глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу сменить работу.

Об этом российский министр сказал в интервью RT, пишут росСМИ.

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"Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО имеют право плевать на этот принцип (неделимости — Ред.), который закреплен в документах, принятых на самом высоком уровне, то, пожалуй, ему пора уже идти на другую работу. Потому что со своими обязанностями он не справляется", — сказал он.

Лавров назвал громким заявление Столтенберга о том, что никто не имеет права нарушать Вашингтонский договор, "в соответствии с которым дверь открыта для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к Организации Североатлантического договора".

Как сообщалось, Российская Федерация не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии – объявил руководитель российской делегации по военной безопасности Константин Гаврилов. Он заявил, что НАТО проводит учения у границ РФ, совершает полеты над Прибалтикой и Черным морем.

Дальнейшее расширение НАТО Россия будет рассматривать как пересечение "красных линий", заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. В частности, он назвал возможность вступления Грузии в Альянс "насилием против воли народа".

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