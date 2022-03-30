Лавров прибыл в Китай для переговоров по Афганистану

Министр иностранных дел России прибыл в Китай для переговоров по Афганистану.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай со своим первым визитом в страну с момента начала вторжения Москвы в Украину.
Лавров примет участие в двух встречах по Афганистану вместе с представителями Пакистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Об этом сообщает Аljazeera.
Министр иностранных дел России также примет участие в отдельной встрече со специальными посланниками Китая и США по Афганистану.
По мнению экспертов, Китай будет пытаться позиционировать себя как лидера по гуманитарной помощи и проектам экономического развития в Афганистане и будет открыто призывать США разморозить активы и счета правительства Афганистана.
Нападение России на Украину, вероятно, также будет обсуждаться на встрече.
В отличие от многих западных стран Китай отказался осудить вторжение России в Украину.
Напомним, радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, объявило полный состав нового правительства.
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