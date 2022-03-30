Лавров прибыл в Китай для переговоров по Афганистану

Лавров прибыл в Китай для переговоров по Афганистану

Министр иностранных дел России прибыл в Китай для переговоров по Афганистану.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай со своим первым визитом в страну с момента начала вторжения Москвы в Украину.

Лавров примет участие в двух встречах по Афганистану вместе с представителями Пакистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Об этом сообщает Аljazeera.

Министр иностранных дел России также примет участие в отдельной встрече со специальными посланниками Китая и США по Афганистану.

По мнению экспертов, Китай будет пытаться позиционировать себя как лидера по гуманитарной помощи и проектам экономического развития в Афганистане и будет открыто призывать США разморозить активы и счета правительства Афганистана.

Нападение России на Украину, вероятно, также будет обсуждаться на встрече.

В отличие от многих западных стран Китай отказался осудить вторжение России в Украину.

Напомним, радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, объявило полный состав нового правительства.

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