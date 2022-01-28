Лавров пригласил Зеленского на переговоры в Россию: "Мы готовы, пусть приезжает"

В то же время глава МИД России отметил, что Москва не будет обсуждать Донбасс.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Москву, чтобы обсудить нормализацию отношений.
Об этом он сказал на брифинге.
"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с РФ, мы готовы, пусть приезжает в Москву или Сочи", — заявил Лавров.
В то же время глава МИД России отметил, что Москва готова обсудить деэскалацию, "но не Донбасс", потому что это, по словам Лаврова, якобы внутриукраинский вопрос.
Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что военная напряженность в Европе и мире дошла "до опасного предела".
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