Лавров пригрозил Европе "короткой войной" в случае нападения на Россию

Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил страны Европы о последствиях нападения на российские территории.

Заявление Лаврова цитируют российские пропагандисты.

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«Мы не раз говорили о том, что не собираемся нападать на Европу. Президент (Путин — ред.) подробно снова недавно на этой теме останавливался», — напомнил глава МИД.

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В то же время он предупредил, чем обернется нападение Европы на Россию.

«Подчеркну, что у нас нет никаких интересов заниматься этим, но если Европа, ежедневно говорящая о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой», — добавил Лавров.

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб заявил, что не верит в то, что Россия рискнет напасть на одну из стран НАТО.

«Если у кого-то есть такой хрустальный шар — отлично. Я просто не вижу ни доказательств, ни фактов, подтверждающих это. Я не верю, что Россия когда-нибудь захочет напасть на самый мощный военный альянс мира — НАТО», — сказал Стубб.

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Президент Эстонии Алар Карис также аналогичного мнения об угрозе России. По его мнению, Россия вряд ли решится напасть на Эстонию в ближайшее время, однако в будущем ситуация может существенно измениться. Таллин уже готовится к разным сценариям, хотя одной из главных проблем остается защита гражданского населения.

Между тем, Эстония, Латвия и Литва разрабатывают эвакуацию 400 000 человек на случай нападения России. Страны Балтии уже давно предупреждают своих партнеров по НАТО о потенциальной российской агрессии. Все из-за недавних кибератак, дезинформационных кампаний и нарушения их воздушного пространства российскими истребителями и беспилотниками.

Хотя Россия отрицает какие-либо намерения нападения на НАТО, эти три страны, которые в прошлом были аннексированы Москвой, удвоили свои расходы на оборону после полномасштабного вторжения в Украину.

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