Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "экстраординарные действия" США – а именно намерение Вашингтона в 2024 году разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе – буквально вынуждают Москву "принять политические решения".

Слова главы МИД РФ распространили пропагандистские СМИ.

По словам Лаврова, из-за таких действий Штатов "назревает момент", когда Кремлю "придется принимать политические решения" о судьбе одностороннего моратория на размещение ракет средней и малой дальности.

"Если экстраординарных шагов со стороны США по наращиванию на нас силового давления не будет, то Россия не станет первой разворачивать ракетные вооружения, ранее запрещенные по этому договору", – заявил он.

Сергей Лавров бурно отреагировал на подготовку США к развертыванию наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Согласно плану Nikkei, о котором сообщалось в начале декабря, американцы рассматривали возможность размещения наземных версий ракеты Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk, дальность полета которых составляет от 500 до 2700 км.

Точный срок Вашингтон не называл, но указывалось, что подразделения будут постоянно дислоцированы на американских территориях в регионе, прежде всего на Гуаме (крупнейший из Марианских островов в западной части Тихого океана — ред.).

Напомним, Россия хочет лишить Украину одного из самых важных союзников.

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