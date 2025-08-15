Лавров прилетел на Аляску в свитере с провокационной надписью (видео)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел на Аляску 15 августа для участия в саммите с США, одетый в свитер с большой надписью «СССР».

Об этом свидетельствует видео, которое распространяют телеграм-каналы.

На кадрах видно, как Лавров в светлом свитере с темными буквами СССР выходит из автомобиля и его встречают российские журналисты. Один из них поинтересовался у главы МИД, впервые ли он посещает Аляску.

«Бывал я уже здесь», — коротко ответил Лавров и зашел в здание.

Ранее в комментариях пропагандистским СМИ перед встречей российской и американской делегаций на Аляске министр заявил, что у Москвы якобы есть «аргументы и четкая позиция». В Кремле надеются продолжить «полезный разговор», начатый во время визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске 15 августа состоится в городе Анкоридж. Саммит начнется в 22:00 по киевскому времени.

Во время встречи Трамп надеется договориться с Путиным о прекращении боевых действий в Украине, что станет шагом к дальнейшим переговорам о мирном соглашении.