- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 4572
- Время на прочтение
- 1 мин
Лавров прилетел на Аляску в свитере с провокационной надписью (видео)
Что касается саммита на Аляске, то Сергей Лавров заявил, что у России есть «аргументы и четкая позиция».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел на Аляску 15 августа для участия в саммите с США, одетый в свитер с большой надписью «СССР».
Об этом свидетельствует видео, которое распространяют телеграм-каналы.
На кадрах видно, как Лавров в светлом свитере с темными буквами СССР выходит из автомобиля и его встречают российские журналисты. Один из них поинтересовался у главы МИД, впервые ли он посещает Аляску.
«Бывал я уже здесь», — коротко ответил Лавров и зашел в здание.
Ранее в комментариях пропагандистским СМИ перед встречей российской и американской делегаций на Аляске министр заявил, что у Москвы якобы есть «аргументы и четкая позиция». В Кремле надеются продолжить «полезный разговор», начатый во время визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию.
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске 15 августа состоится в городе Анкоридж. Саммит начнется в 22:00 по киевскому времени.
Во время встречи Трамп надеется договориться с Путиным о прекращении боевых действий в Украине, что станет шагом к дальнейшим переговорам о мирном соглашении.