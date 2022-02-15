Лавров прокомментировал отведение российских войск в места постоянной дислокации

По его словам, в ближайшее время Россия также ответит на предложения Запада по так называемым гарантиям безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отведение российских войск и возвращение их в места постоянной дислокации после учений было запланировано.

Также читайте В Минобороны России объявили о начале отвода войск после учений

Об этом пишет телеграм-канал пропагандистского агентства ТАСС.

"Выведение российских войск в места дислокации не зависит от истерии Запада, оно было запланировано", — заявил Лавров.

Он также добавил, что РФ в ближайшее время доработает и передаст США и НАТО свой ответ на предложения по гарантиям безопасности.

Напомним, 15 февраля в Минобороны России объявили о завершении ряда военных учений и о начале отвода войск.

Стоит отметить, 10 февраля в Беларуси начались общие российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022", которые продлятся до 20 февраля. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия под предлогом учений перебросила в Беларусь наибольшее количество сил со времен "холодной войны".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.