Лавров озвучил, без чего невозможны договоренности по завершению войны
Лавров прокомментировал переговоры Путина и Трампа – нейтралитет Украины, интересы РФ и условия долгосрочных договоренностей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал результаты последних переговоров и очертил видение Кремля по урегулированию войны против Украины и диалогу с США.
Его цитируют российские СМИ.
По его словам, во время недавнего разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом оба президента подтвердили: в урегулировании украинского кризиса необходимо учитывать "интересы государств в этом регионе". Лавров подчеркнул, что, по мнению Москвы, без учета позиции России добиться стабильного мира невозможно.
Глава МИД РФ заявил, что отказ Киева от нейтралитета и курса неуступления в НАТО "снимает те положения, которые в свое время стали основой признания независимости Украины". Таким образом, Кремль фактически в очередной раз поставил под сомнение украинский суверенитет, привязывая его к выполнению собственных политических условий.
Лавров также сообщил, что на саммите Россия-США на Аляске вопрос санкций против Москвы не поднимался. В то же время, по его словам, встреча Путина и Трампа продемонстрировала стремление американской стороны "достичь долгосрочного результата" в урегулировании отношений.
Отдельно министр подчеркнул: "Без уважения интересов безопасности России и в полной мере прав россиян в Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речь идти не может".
В то же время Лавров заявил, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы так называемого "украинского урегулирования". По его словам, Кремль готов участвовать как в двусторонних переговорах, так и в трехсторонних встречах с участием США или европейских партнеров.
Ранее глава российского МИД цинично заявил, мол, Кремль никогда не преследовал цель получить Крым или Донбасс. Якобы "главной задачей была защита русских людей" и "обеспечение прав русскоговорящего населения".