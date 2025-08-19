ТСН в социальных сетях

Политика
1234
2 мин

Лавров озвучил, без чего невозможны договоренности по завершению войны

Лавров прокомментировал переговоры Путина и Трампа – нейтралитет Украины, интересы РФ и условия долгосрочных договоренностей.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Сергей Ловров

Сергей Ловров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал результаты последних переговоров и очертил видение Кремля по урегулированию войны против Украины и диалогу с США.

Его цитируют российские СМИ.

По его словам, во время недавнего разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом оба президента подтвердили: в урегулировании украинского кризиса необходимо учитывать "интересы государств в этом регионе". Лавров подчеркнул, что, по мнению Москвы, без учета позиции России добиться стабильного мира невозможно.

Глава МИД РФ заявил, что отказ Киева от нейтралитета и курса неуступления в НАТО "снимает те положения, которые в свое время стали основой признания независимости Украины". Таким образом, Кремль фактически в очередной раз поставил под сомнение украинский суверенитет, привязывая его к выполнению собственных политических условий.

Лавров также сообщил, что на саммите Россия-США на Аляске вопрос санкций против Москвы не поднимался. В то же время, по его словам, встреча Путина и Трампа продемонстрировала стремление американской стороны "достичь долгосрочного результата" в урегулировании отношений.

Отдельно министр подчеркнул: "Без уважения интересов безопасности России и в полной мере прав россиян в Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речь идти не может".

В то же время Лавров заявил, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы так называемого "украинского урегулирования". По его словам, Кремль готов участвовать как в двусторонних переговорах, так и в трехсторонних встречах с участием США или европейских партнеров.

Ранее глава российского МИД цинично заявил, мол, Кремль никогда не преследовал цель получить Крым или Донбасс. Якобы "главной задачей была защита русских людей" и "обеспечение прав русскоговорящего населения".

