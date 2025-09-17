ТСН в социальных сетях

Лавров прокомментировал убийства Россией мирных украинцев: циничное заявление

Лавров отверг обвинения Украины в ударах по гражданским объектам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически отверг заявления украинской стороны о якобы ударах российской армии по гражданским объектам.

Об этом сообщают росСМИ.

«Российская армия никогда не действует против гражданских объектов и мирного населения и не наносит по ним ударов», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 16 сентября Запорожье снова оказалось под ударом российских войск. Взрывы вызвали пожар и разрушенияв городе, ранения получили по меньшей мере пять человек.

