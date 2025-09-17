- Дата публикации
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2642
- Время на прочтение
- 1 мин
Лавров прокомментировал убийства Россией мирных украинцев: циничное заявление
Лавров отверг обвинения Украины в ударах по гражданским объектам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров категорически отверг заявления украинской стороны о якобы ударах российской армии по гражданским объектам.
Об этом сообщают росСМИ.
«Российская армия никогда не действует против гражданских объектов и мирного населения и не наносит по ним ударов», — сказал он.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 16 сентября Запорожье снова оказалось под ударом российских войск. Взрывы вызвали пожар и разрушенияв городе, ранения получили по меньшей мере пять человек.