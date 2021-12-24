Лавров пугает масштабной войной в Европе за "втягивание Украины в НАТО"

По его словам, членство нашего государства в Альянсе угрожает безопасности России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "курс на втягивание Украины в НАТО с перспективой появления возле границ России ударных военных комплексов создает неприемлемые угрозы для безопасности, вплоть до масштабного конфликта в Европе".

Об этом он сказал в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослобождение", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Считаем, что, прежде всего, необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже. Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", – пригрозил Лавров.

Стоит также отметить, что на фоне угрозы вторжения РФ на территорию Украины и постоянного наращивания российских войск возле границ нашего государства прокремлевские чиновники неоднократно угрожали войной НАТО и США, если те не предоставят гарантии Москве, что Украина не станет членом НАТО.

Так, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия даст военный ответ НАТО, если Альянс "продолжит наступать на больные точки". Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пригрозил военным ответом, если НАТО и США не отреагируют на требование России по гарантиям безопасности. А замминистра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжелыми последствиями" в случае расширения на восток. Также в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.

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Напомним, ранее российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

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