ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
870
Время на прочтение
1 мин

Лавров рассказал о разговоре с Рубио и намекнул на "буферную зону" в Украине

Сергей Лавров заявил, что после его разговора с американским сенатором Марко Рубио США "не увидели нужды" во встрече.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разговор с американским сенатором Марко Рубио прошел "действительно хорошо", после чего США "не увидели потребности в личной встрече".

Об этом пишут российские СМИ.

По словам Лаврова, "территориальный вопрос в Украине" продолжает обсуждаться в разных форматах, и президент РФ Владимир Путин "затрагивал эту тему во время встречи с Дональдом Трампом".

Глава российского МИД также заявил, что Россия контролирует территории за пределами Донбасса и так называемой Новороссии, поскольку ей нужна буферная зона.

Такие заявления Лаврова прозвучали на фоне активных попыток Кремля оправдать оккупацию украинских территорий и представить ее как защитную меру.

Напомним, ранее Кремль в очередной раз выдвинул условия для соглашения с Украиной. Москва заявила об этом в закрытой дипломатической ноте, отправленной Соединенным Штатам в минувшие выходные.

Дата публикации
Количество просмотров
870
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie