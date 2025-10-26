Лавров рассказал о разговоре с Рубио и намекнул на "буферную зону" в Украине

Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разговор с американским сенатором Марко Рубио прошел "действительно хорошо", после чего США "не увидели потребности в личной встрече".

Об этом пишут российские СМИ.

По словам Лаврова, "территориальный вопрос в Украине" продолжает обсуждаться в разных форматах, и президент РФ Владимир Путин "затрагивал эту тему во время встречи с Дональдом Трампом".

Глава российского МИД также заявил, что Россия контролирует территории за пределами Донбасса и так называемой Новороссии, поскольку ей нужна буферная зона.

Такие заявления Лаврова прозвучали на фоне активных попыток Кремля оправдать оккупацию украинских территорий и представить ее как защитную меру.

Напомним, ранее Кремль в очередной раз выдвинул условия для соглашения с Украиной. Москва заявила об этом в закрытой дипломатической ноте, отправленной Соединенным Штатам в минувшие выходные.