Лавров с Путиным издеваются над Трампом: Портников раскрыл реальные намерения Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров и Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Последнее интервью главы МИД России Сергея Лаврова свидетельствует о том, что в Кремле считают предложения президента США Дональда Трампа по прекращению огня и переговорам о завершении войны исключительно поводом для продолжения боевых действий, которые должны проходить на фоне переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Такое мнение украинский журналист Виталий Портников высказал в эфире своего YouTube-канала.

«Интервью Лаврова можно назвать своеобразным диагнозом. Диагнозом того, что в России считают сами предложения президента Соединенных Штатов по прекращению огня на российско-украинском фронте и более развернутые предложения по тем позициям, которые можно занять во время переговоров о завершении российско-украинской войны, исключительно поводом для продолжения боевых действий, которые должны происходить на фоне переговоров между американской администрацией и Кремлем», — высказался Портников.

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Он добавил, что пока не видно никаких других намерений, свидетельствующих, что у президента РФ Владимира Путина хотя бы на минуту за эти 100 дней президентства Трампа появилось желание прекратить огонь на фронте или начать какие-то реалистические переговоры о завершении войны.

«И это интервью министра иностранных дел РФ — очередное, я бы сказал, развернутое свидетельство того, как Москва затягивает переговорный процесс и затягивает в этот переговорный процесс президента США Дональда Трампа. И, кажется, сам Трамп начинает понемногу осознавать, как мастерски и цинично обманывает его Путин», — резюмировал журналист.

Напомним, в интервью CBS News Лавров исключил возможность любых территориальных уступок России.

Глава российского МИД также заявил, что Москва согласится на «безусловное» перемирие с Украиной только при соблюдении ряда требований.