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Лавров сделал абсурдное заявление об ударах РФ по украинским энергообъектам

Лавров сделал абсурдное заявление об ударах РФ по украинским энергообъектам

Сергей Лавров. / Фото: Associated Press

В Москве говорят, мол, атакуют не все.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал циничное заявление об обстрелах российской армии объектов энергетики Украины.

Заявление главы МИД РФ встречи с руководителями дипмиссий, сообщают росСМИ.

По его словам, агрессорка Россия наносит удары не по всем энергообъектам в Украине. Мол, их войска избивают только по тем, что "непосредственно завязаны на обеспечение ВСУ".

Кроме того, Лавров обвинил Украину в атаках по "гражданским целям" на территории РФ и даже увидел в этом руку Западу.

Напомним, секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Владимир Путин принял предложение Турции не бить по энергетической инфраструктуре, объектам атомной энергетики и гражданскому торговому флоту. Впрочем, в Кремле говорят, что это не так.

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Энергообъекты накрыты куполами?! 85% под защитой, уверяет Шмыгаль! Зиму переживем? 

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