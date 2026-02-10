- Дата публикации
Лавров сделал громкое заявление о прекращении огня в Украине
Лавров прокомментировал инициативы Европы о немедленном прекращении боевых действий в Украине. Мол, они «не разрешают конфликт».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подал ряд заявлений о войне. По его словам, ничего нового в контактах с европейцами по отношению к Украине нет.
Об этом пишут "РИА Новости".
Новые заявления Лаврова
По словам Лаврова, предложения Европы о немедленном прекращении боевых действий в Украине не разрешают конфликт. Он также подчеркнул, что под "гарантиями безопасности" для Киева подразумевается не реальная европейская безопасность, а продолжение борьбы против России.
Он добавил, что контакты с европейскими странами по Украине ведутся, однако «ничего нового у них нет».
«Продвигаемая в Европе идея о немедленном прекращении огня ничего не решит», — подчеркнул министр.
Не обошел вниманием глава МИД РФ и персону американского лидера Дональда Трампа.
«Трамп – единственный из западных лидеров, публично признавший интерес России в нерасширении НАТО, это огромный шаг», – отметил Лавров.
Российский дипломат также повторил последствия "агрессии против России".
«Противники России знают, что если предпримут агрессивные действия против нее, то получат абсолютно неприемлемый для них ответ», — акцентировал российский дипломат.
Лавров добавил, что Россия внимательно наблюдает действия США в сфере стратегических ядерных вооружений после отмены предыдущих ограничений.
Что стоит за заявлениями Кремля
Как известно, все «мирные» предложения россиян только прикрытие. На самом же деле Кремль требует полной капитуляции Украины.
В Институте изучения войны напомнили: Кремль призывает к «денацификации» Украины с 2022-го, чтобы потребовать устранения действующего правительства государства и установления пророссийских муртадов во власти.
«Ссылка Лаврова на „Новороссию“ — аморфный вымышленный регион на юге и востоке Украины, который простирается за пределы Крыма и четырех областей, незаконно аннексированных Россией, — продолжает демонстрировать, что территориальные требования России выходят за пределы Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей».
Аналитики уверяют: Лавров повторяет военные служебные цели Путина от 2021 и 2022 годов, что равнозначно полной капитуляции Украины и НАТО. Это сигнализирует о том, что любое мирное соглашение, не учитывающее требования РФ не только к Украине, но и к НАТО и Западу, не удовлетворит Кремль.
Ранее Лавров выступил с угрозами Запада из-за того, что тот якобы «развязал войну против РФ».
«Мероприятие развязало глобальную войну против РФ и лихорадочно пытается наказывать ее партнеров», — констатировал Лавров.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский оценил изменение риторики россиян на переговорах. Он подчеркивает: доверять ей не стоит.
«Я думаю, что у них к нам примерно те же чувства, что и были, потому что они Украину ненавидят, вот и все. Российская делегация уже без этих пустых "исторических альманахов" и экскурсов - она теперь о другом и более конкретно: что делаем, а что не делаем, на что готовы, на что не готовы, как будем мониторить прекращение огня и другие такие конкретные вещи», - резюмировал глава государства.