Лавров сделал громкое заявление о прекращении огня в Украине

Лавров / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подал ряд заявлений о войне. По его словам, ничего нового в контактах с европейцами по отношению к Украине нет.

Об этом пишут "РИА Новости".

Новые заявления Лаврова

По словам Лаврова, предложения Европы о немедленном прекращении боевых действий в Украине не разрешают конфликт. Он также подчеркнул, что под "гарантиями безопасности" для Киева подразумевается не реальная европейская безопасность, а продолжение борьбы против России.

Реклама

Он добавил, что контакты с европейскими странами по Украине ведутся, однако «ничего нового у них нет».

«Продвигаемая в Европе идея о немедленном прекращении огня ничего не решит», — подчеркнул министр.

Читайте также Лавров заговорил о "подпольных" контактах с лидерами Европы

Не обошел вниманием глава МИД РФ и персону американского лидера Дональда Трампа.

«Трамп – единственный из западных лидеров, публично признавший интерес России в нерасширении НАТО, это огромный шаг», – отметил Лавров.

Реклама

Российский дипломат также повторил последствия "агрессии против России".

«Противники России знают, что если предпримут агрессивные действия против нее, то получат абсолютно неприемлемый для них ответ», — акцентировал российский дипломат.

Лавров добавил, что Россия внимательно наблюдает действия США в сфере стратегических ядерных вооружений после отмены предыдущих ограничений.

Что стоит за заявлениями Кремля

Как известно, все «мирные» предложения россиян только прикрытие. На самом же деле Кремль требует полной капитуляции Украины.

Реклама

В Институте изучения войны напомнили: Кремль призывает к «денацификации» Украины с 2022-го, чтобы потребовать устранения действующего правительства государства и установления пророссийских муртадов во власти.

«Ссылка Лаврова на „Новороссию“ — аморфный вымышленный регион на юге и востоке Украины, который простирается за пределы Крыма и четырех областей, незаконно аннексированных Россией, — продолжает демонстрировать, что территориальные требования России выходят за пределы Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей».

Аналитики уверяют: Лавров повторяет военные служебные цели Путина от 2021 и 2022 годов, что равнозначно полной капитуляции Украины и НАТО. Это сигнализирует о том, что любое мирное соглашение, не учитывающее требования РФ не только к Украине, но и к НАТО и Западу, не удовлетворит Кремль.

Ранее Лавров выступил с угрозами Запада из-за того, что тот якобы «развязал войну против РФ».

Реклама

«Мероприятие развязало глобальную войну против РФ и лихорадочно пытается наказывать ее партнеров», — констатировал Лавров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский оценил изменение риторики россиян на переговорах. Он подчеркивает: доверять ей не стоит.

«Я думаю, что у них к нам примерно те же чувства, что и были, потому что они Украину ненавидят, вот и все. Российская делегация уже без этих пустых "исторических альманахов" и экскурсов - она теперь о другом и более конкретно: что делаем, а что не делаем, на что готовы, на что не готовы, как будем мониторить прекращение огня и другие такие конкретные вещи», - резюмировал глава государства.