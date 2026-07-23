Лавров сделал громкое заявление об оружии для Украины

Сергей Лавров. / © Associated Press

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Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Марком Рубио в очередной раз озвучил кремлевские требования для окончания войны в Украине. В частности, цинические заявления были о переговорах и поставках оружия Украине.

Об этом сообщило российское министерство иностранных дел.

В МИД РФ заявили, что Лавров якобы «доказал реальное положение дел» на линии фронта и призвал прекратить поставки оружия Украине. Отдельно министр страны-агрессорки дерзко высказался о «недопустимости дальнейших поставок оружия» Украине.

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В традиционной манере Лавров обвинил европейские страны в «дестабилизации» из-за поддержки Украины, повторив пропагандистские тезисы Кремля о якобы стремлении Запада нанести России «стратегическое поражение».

Министр, пытаясь представить себя сторонниками мира, в очередной раз заявил о готовности России к «политико-дипломатическому урегулированию» войны. Лавров дерзко выразился поддержку якобы «предложений», которые обсуждались во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе 2025 года.

Напомним, Лавров и Рубио встретились в столице Филиппин. Встреча продолжалась 35 минут. В Вашингтоне также подтвердили намерение американской стороны обсудить украинскую тематику во время переговоров с российским министром.

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