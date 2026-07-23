ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1077
Время на прочтение
1 мин

Лавров сделал громкое заявление об оружии для Украины

Российский министр иностранных дел заявил о «недопустимости» помощи Украине.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Сергей Лавров.

Сергей Лавров. / © Associated Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Марком Рубио в очередной раз озвучил кремлевские требования для окончания войны в Украине. В частности, цинические заявления были о переговорах и поставках оружия Украине.

Об этом сообщило российское министерство иностранных дел.

В МИД РФ заявили, что Лавров якобы «доказал реальное положение дел» на линии фронта и призвал прекратить поставки оружия Украине. Отдельно министр страны-агрессорки дерзко высказался о «недопустимости дальнейших поставок оружия» Украине.

В традиционной манере Лавров обвинил европейские страны в «дестабилизации» из-за поддержки Украины, повторив пропагандистские тезисы Кремля о якобы стремлении Запада нанести России «стратегическое поражение».

Министр, пытаясь представить себя сторонниками мира, в очередной раз заявил о готовности России к «политико-дипломатическому урегулированию» войны. Лавров дерзко выразился поддержку якобы «предложений», которые обсуждались во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в августе 2025 года.

Напомним, Лавров и Рубио встретились в столице Филиппин. Встреча продолжалась 35 минут. В Вашингтоне также подтвердили намерение американской стороны обсудить украинскую тематику во время переговоров с российским министром.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1077
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie