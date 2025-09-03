Сергей Лавров. / © Associated Press

Агрессорка Российская Федерация якобы ожидает продолжения мирных переговоров с Украиной. Мол, Москва считает приоритетным "урегулирование украинского кризиса мирным путем".

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

Глава МИД РФ высказался о прогрессе в переговорах Киева и Москвы, которого было достигнуто во время встреч в Стамбуле. В частности. по обмену пленными и телами погибших.

"Кроме того, каждая сторона представила свое видение предпосылок для завершения конфликта. Главы делегаций остаются на прямой связи. Мы ожидаем продолжения переговоров", - заявил глава МИД России.

Впрочем, в интервью Лаврова не обошлось и без обвинений в адрес Киева. Вспоминая переговоры в феврале-апреле 2022-го в Беларуси, а затем в Турции, министр страны-агрессорки обвинил украинские власти в срыве договоренностей. Мол, Киев прислушался "к советам своих западных кураторов" и вроде бы избрал путь продолжения войны.

Напомним, российский "фюрер" Владимир Путин нагло заявил, что якобы Россия никогда не имела и не будет иметь желания на кого-либо нападать. Мол, их "единственная цель" в Украине - защита собственных интересов и людей, "связывающих свою судьбу с РФ".

По словам диктатора, Москве не нравится желание Украины получить членство в НАТО. Это, цинично выразился Путин, "военное освоение Украины", якобы непосредственно угрожающее Российской Федерации.

