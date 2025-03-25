Цинизм и лживость российского политика только крепнут.

Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд заявлений по поводу результатов переговоров в Саудовской Аравии. В частности, речь шла о Черноморской инициативе и так называемых "терактах" со стороны Киева.

Об этом Лавров сказал в интервью РосСМИ.

На переговорах в Эр-Рияде с США обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море.

"РФ выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех формах", – отметил Лавров.

По его словам, России потребуются "четкие гарантии при возобновлении черноморской инициативы", они могут являться лишь результатом "приказа из Вашингтона Зеленскому".

Он подчеркнул, что "Россия не может верить Киеву в слово".

"США услышали сигнал РФ по поводу гарантий, понимают, что только они могут достичь положительного результата в прекращении терактов и атак Киева", — цинично заявил Лавров.

Как констатировал Лавров, делегация РФ заявила США в Эр-Рияде, что "Москва не будет терпеть каких-либо двусмысленностей по предложениям вокруг Черного моря".

"Мечтатели" из ЕС о двух миротворческих миссиях в Украине показывают свою полную политическую несостоятельность", — также издал Лавров.

Более того, он заявил, что "Киев ударил по станции в Судже и обвинил в этом РФ". Мол, от этого зависит обеспечение энергией ряда стран Европы.

"Объем прокачки нефти для европейских потребителей резко снизится из-за очередного теракта Украины", — сказал Сергей Лавров.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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