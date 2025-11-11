Лавров сделал ряд заявлений о Зеленском и завершении войны

Сергей Лавров / © Associated Press

Глава МИД РФ в очередной раз назвал президента Украины Владимира Зеленского «нацистом». Кроме этого, он снова заявил об «условиях, необходимых для регулирования конфликта».

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают РосСМИ.

Как заявил Лавров, Зеленский якобы «своими действиями показывает, что он нацист», и «доказательств противоположного нет».

Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам „Азова“, других нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на руках. Ну, как относиться еще к этому человеку», — утверждает российский дипломат.

Также он прокомментировал условия РФ, позволяющие завершить войну. Он уверяет, что украинцы «прекрасно знают позицию россиян».

«Среди других абсолютно обязательных условий к урегулированию, как демилитаризация, снятию любых угроз РФ, в том числе путем затягивания Украины в НАТО, обеспечения прав русских и русскоязычной, украинской православной церкви… Там есть требование денацификации. Мы не изобрели какую-нибудь вещь, которая была бы чужда современной Европе», — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Кремль все еще надеется на встречу Путина и Трампа.

Он прокомментировал информацию, опубликованную в издании Financial Times о причинах отмены саммита Путина и Трампа. По его словам, она содержит «много лжи», в частности, в вопросе последовательности событий.