Политика
1399
Лавров сделал заявление о "дистанции" в мирных переговорах: детали

В Москве в очередной раз вызывающе заявляют о якобы желании достичь мира в войне, которую сами начали.

Путин и Лавров.

Путин и Лавров. / © Associated Press

Переговоры по окончании войны и Украины продолжаются. Впрочем, на этом пути пройти еще большую дистанцию.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью одному россМИ.

«Продолжаются переговоры. Второй раунд состоялся в Абу-Даби — там впереди еще большая дистанция», — высказался министр страны-агрессорки.

Кроме того, Лавров дерзко подчеркнул, мол, не стоит «впадать в восторженное восприятие происходящего», говоря об усилиях президента США Дональда Трампа.

Кроме того, он в очередной раз лживо высказался о якобы желании РФ к миру. Впрочем, добавил он, «пока мы не там».

Переговоры в Абу-Даби

В Абу-Дабе в течение 4–5 февраля состоялся второй раунд переговоров с участием Украины, США и России . Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что «переговоры прошли действительно конструктивно». В ходе встречи представители стран договорились об обмене 314 пленными. Уже 5 февраля домой вернулись 157 украинских защитников.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по мирному урегулированию войны прошли успешно. По его словам, они могут привести к определенным изменениям. Впрочем, детали не уточнил.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский раскрыл одно из предложений США , озвученное в ОАЭ. Да, он рассказал, что Вашингтон предлагает деэскалацию по энергетике. Киев согласился, но Москва пока не подтвердила.

Кроме того, спикер «фюрера» РФ Дмитрий Песков назвал переговоры «конструктивной и сложной работой». По его словам, обсуждения в Абу-Даби носят сложный характер, однако российская сторона расценивает их как «рабочий процесс».

1399
