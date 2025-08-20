Лавров сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины и назвал условие Кремля

Сергей Лавров и Владимир Путин. / © Associated Press

Российская Федерация согласилась, чтобы безопасность Украины гарантировали "на равной основе" Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он также отметил, что Москва согласна с тем, что гарантии безопасности Украины должна обеспечивать и сама Россия. Мол, серьезно обсуждать этот вопрос без РФ – это "путь в никуда".

В традиционной манере Кремля Лавров набросился с обвинениями в страны Европы. Мол, они "агрессивно нагнетают обстановку" и даже, считает глава МИД РФ, якобы пытаются "изменить позицию Трампа по украинскому урегулированию".

По его словам, якобы европейцы не выдвинули никаких конструктивных идей на встрече с Трампом.

В то же время он хвастался отношениями Москвы и Вашингтона. Мол, США "все четче понимают "коренные причины" кризиса в Украине.

Как сообщалось, союзники готовят гарантию безопасности для Украины. Они, в частности, должны предотвратить нападение России в будущем. Впрочем, четких деталей пока нет. Впрочем, Украина, Великобритания и западные союзники заявляют, что детали послевоенного соглашения о безопасности будут окончательно согласованы уже в ближайшие дни.

В свою очередь США заявили, что планируют поддерживать Украину. Впрочем, американские войска не будут находиться на территории Украины. Однако в Белом доме могут помочь в координации и, вероятно, предоставить другие средства обеспечения безопасности.