Глава МИД России Сергей Лавров / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Глава МИД России Сергей Лавров взялся уверять, что у Москвы нет намерения нападать на какую-либо страну НАТО. По его словам, Россия готова закрепить это в гарантиях безопасности.

Свои заявления Лавров сделал на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Во время своего выступления одиозный российский министр сказал, что Запад не скрывает приготовления к новой большой европейской войне.

Лавров также выдумал, что расширение НАТО «не прекращается ни на минуту», вопреки всем обязательствам. Министру иностранных дел кажется, что угроза от Альянса исходит повсюду. По его словам, Москву беспокоят планы активизации деятельности НАТО в Арктике, которую РФ видит зоной мира. А еще Лавров сказал, что Россия выступает против превращения Евразии в вотчину Альянса.

В то же время глава МИД утверждает, что у России нет намерения нападать на какую-либо страну НАТО, и Москва готова закрепить это в гарантиях безопасности.

Лавров — о войне в Украине

Высказался Лавров и о войне в Украине. По его словам, Россия надеется, что президент США Дональд Трамп по-прежнему стремится к миру в Украине и верен подходам саммита на Аляске.

Российский министр подчеркнул, что подходы к миру в Украине выработаны на основе предложений США.

Напомним, ранее в октябре член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия «готова к конфликту с НАТО, как никогда», поскольку армия страны, по его словам, является «одной из лучших в мире» по боевому опыту. Колесник обвинил европейских лидеров в «раздувании военной истерии» и «демонстративной подготовке к войне». В то же время он заверил, что Россия не намерена нападать на страны Альянса.