Лавров сделал заявление о переговорах и посетовал, что РФ приходится "развенчивать ложь"

Пропагандисты РФ "клепают" некие так называемые "материалы" к годовщине начала войны против Украины.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что якобы Москва не отказывается от переговоров об Украине.

Заявление Лаврова цитируют российские пропагандистские издания.

"Тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине — ложь. Нашей дипломатии есть чем заниматься — постоянно, повседневно разъяснять происходящее, развенчивать ложь, особенно ложь, которая сейчас звучит по поводу нашего отказа вести переговоры", — утверждает Лавров.

Кроме того, по его словам, пропагандисты РФ "клепают" какие-то так называемые "материалы" к годовщине "специальной военной операции", как в Кремле приказали называть войну против Украины. Лавров заявил, что это необходимо, чтобы мол годовщина "не свелась к антироссийскому шабашу Запада".

Переговоры с РФ

После ряда провалов РФ на поле боя из Москвы начали все активнее раздаваться заявления о переговорах. Впрочем, традиционно оккупанты выдвигают свои условия, как и до 24 февраля, когда украинская сторона неоднократно призывала Россию к диалогу.

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31 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова подождать мирных переговоров с Украиной и назвал это "доброй волей". Диктатор Путин пожаловался, потому что мол Россия о чем-то договорилась с украинской делегацией, а затем "результаты этих переговоров выбросили в корзину". Он также посетовал, что с ним никто не хочет договариваться.

В середине января заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности переговоров с Украиной в случае признания ею и партнерами образований ЛДНР, которые страна-агрессорка признала "независимыми государствами".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что возможность диалога может быть только тогда, когда оккупанты выйдут с украинских территорий. Уже в ноябре президент Владимир Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры с Кремлем: возобновление территориальной целостности; уважение к Уставу ООН; возмещение всех убытков, причиненных войной; наказание каждого военного преступника; гарантии, что вторжение не повторится.

Зеленский ранее подчеркивал, что с РФ "мирные переговоры – это не о мире". Президент Украины также говорил, что не понимает, с кем должен садиться за стол переговоров и не уверен, жив ли Путин вообще.

Кроме того, накануне отвечая на вопрос о переговорах, Зеленский сказал, что ему пока не интересно встречаться и говорить с Путиным: "После полномасштабного вторжения для меня (Путин – ред.) – никто ".

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