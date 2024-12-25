Лавров сделал заявление о переговорах с Украиной: чего хотят в Кремле

Министр утверждает, что Москва "не уходит" от переговоров с Киевом.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его государство не отказывается от переговоров с Украиной, но ждет "серьезных, конкретных предложений".
Об этом министр рассказал в интервью одной из российских пропагандистских программ.
Лавров сказал, что Россия якобы желает мира, но на своих условиях, и от переговоров "не уходит".
"Москва не избегает переговоров по украинской тематике, но нужно видеть серьезные, конкретные предложения", – высказался российский министр.
Предложения президента РФ Владимира Путина не являются условиями начала мирного урегулирования.
Лавров также заявил, что у России нет иллюзий о легком достижении мира в Украине. Москва не согласится на перемирие, ей требуются юридически обязывающие договоренности.
А еще глава российского МИД сказал – Москва придерживается взглядов, что в ядерной войне нет победителей, но никому не советует "испытывать ее терпение". Министр утверждал, что Россия никогда не начинала дискуссий о том, можно ли использовать ядерное оружие.
Напомним, 19 декабря Путин заявил о готовности вести переговоры, но только с легитимным руководством Украины, на базе стамбульских договоренностей 2022 года, и "исходя из реалий на поле боя".
Читайте также:
- Медленное движение Зеленского к переговорам с РФ проанализировали в WP: как меняется подход
- Трампу придется заставить Путина к сценарию США: Подоляк оценил перспективы возможных переговоров
- У Трампа есть механизмы, чтобы привлечь Путина к миру — дипломат