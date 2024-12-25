Лавров сделал заявление о переговорах с Украиной: чего хотят в Кремле

Министр утверждает, что Москва "не уходит" от переговоров с Киевом.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его государство не отказывается от переговоров с Украиной, но ждет "серьезных, конкретных предложений".

Об этом министр рассказал в интервью одной из российских пропагандистских программ.

Лавров сказал, что Россия якобы желает мира, но на своих условиях, и от переговоров "не уходит".

"Москва не избегает переговоров по украинской тематике, но нужно видеть серьезные, конкретные предложения", – высказался российский министр.

Предложения президента РФ Владимира Путина не являются условиями начала мирного урегулирования.

Лавров также заявил, что у России нет иллюзий о легком достижении мира в Украине. Москва не согласится на перемирие, ей требуются юридически обязывающие договоренности.

А еще глава российского МИД сказал – Москва придерживается взглядов, что в ядерной войне нет победителей, но никому не советует "испытывать ее терпение". Министр утверждал, что Россия никогда не начинала дискуссий о том, можно ли использовать ядерное оружие.

Напомним, 19 декабря Путин заявил о готовности вести переговоры, но только с легитимным руководством Украины, на базе стамбульских договоренностей 2022 года, и "исходя из реалий на поле боя".

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