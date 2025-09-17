Лавров сделал заявление о перемирии и сказал, какого соглашения хочет Россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве нужно глобальное соглашение по Украине.

Об этом информируют российские средства массовой пропаганды.

По словам Лаврова, России нужно глобальное соглашение по Украине. Он также заявил, что «перемирие и соглашение об урегулировании не сработали».

Напомним, после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске и телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в августе президент США Дональд Трамп заявил, что лучший способ завершить войну — это перейти «непосредственно к мирному соглашению, которое бы положило конец войне, а не к соглашению, которое часто не выполняется».

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко сказал, что предложение Трампа сразу заключить мирное соглашение может быть предметом обсуждения, но позиция Киева заключается в том, что пространство для дипломатии открывается после прекращения огня.