ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2351
Время на прочтение
1 мин

Лавров сделал заявление о перемирии и сказал, какого соглашения хочет Россия

По словам Сергея Лаврова, РФ нужно не просто соглашение об урегулировании, а «глобальное мирное соглашение» по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве нужно глобальное соглашение по Украине.

Об этом информируют российские средства массовой пропаганды.

По словам Лаврова, России нужно глобальное соглашение по Украине. Он также заявил, что «перемирие и соглашение об урегулировании не сработали».

Напомним, после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске и телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в августе президент США Дональд Трамп заявил, что лучший способ завершить войну — это перейти «непосредственно к мирному соглашению, которое бы положило конец войне, а не к соглашению, которое часто не выполняется».

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко сказал, что предложение Трампа сразу заключить мирное соглашение может быть предметом обсуждения, но позиция Киева заключается в том, что пространство для дипломатии открывается после прекращения огня.

Дата публикации
Количество просмотров
2351
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie