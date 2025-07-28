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Лавров сделал заявление о войне и пожаловался на неуважение
Министр иностранных дел РФ высказался о войне, которую государство-агрессорка ведет с Западом.
Глава МИД России сделал новое заявление о войне. По его словам, РФ сегодня противостоит целому Западу.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
"Россия сейчас впервые в истории воюет одна против всего Запада", - заявил Лавров.
Он добавил, что «во время холодной войны между СССР и США сохранялось взаимное уважение», а «сейчас его нет».
Напомним, Сергей Лавров прокомментировал ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа по мирному соглашению с Украиной в течение 50 дней и пригрозил вредом инициаторам санкций. Он заявил, что Россия стремится понять настоящие мотивы лидера Штатов и обвинил Евросоюз и НАТО в «неприличном» давлении на президента США.
«50 дней, было раньше 24 часов, было 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, что двигает президентом Соединенных Штатов», — сказал глава российского МИД.
В этом контексте он принялся утверждать, что Трамп находится под огромным «непристойным» давлением Евросоюза и нынешнего руководства НАТО, «бесцеремонно поддерживающими требования Зеленского».