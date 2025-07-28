Лавров сделал заявление о войне и пожаловался на неуважение

Сергей Лавров / © Associated Press

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Глава МИД России сделал новое заявление о войне. По его словам, РФ сегодня противостоит целому Западу.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

"Россия сейчас впервые в истории воюет одна против всего Запада", - заявил Лавров.

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Он добавил, что «во время холодной войны между СССР и США сохранялось взаимное уважение», а «сейчас его нет».

Напомним, Сергей Лавров прокомментировал ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа по мирному соглашению с Украиной в течение 50 дней и пригрозил вредом инициаторам санкций. Он заявил, что Россия стремится понять настоящие мотивы лидера Штатов и обвинил Евросоюз и НАТО в «неприличном» давлении на президента США.

«50 дней, было раньше 24 часов, было 100 дней, мы все это проходили и действительно хотим понять, что двигает президентом Соединенных Штатов», — сказал глава российского МИД.

В этом контексте он принялся утверждать, что Трамп находится под огромным «непристойным» давлением Евросоюза и нынешнего руководства НАТО, «бесцеремонно поддерживающими требования Зеленского».

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