Лавров сделал заявление об остановке боевых действий

Глава российского МИД также заявил о необходимости "освободить от расистских законов" то, что "останется от Украины".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность остановки боевых действий против Украины по линии соприкосновения.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

"Некоторые говорят, вот были идеи, давайте оставим линию соприкосновения – вот российская, а вот украинская. Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей", – утверждает Лавров.

Он также сделал пропагандистское заявление, в котором сказал: "То, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов". Министр аргументировал это тем, что на украинских территориях якобы очень много российских людей.

Напомним, ранее Лавров заявлял, что прекращение боевых действий будет тогда, когда будут достигнуты договоренности, которые устраивают РФ.