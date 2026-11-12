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Лавров сделал заявление, раскрывающее планы Путина по Украине
После переговоров в Абу-Даби Лавров напомнил об ультиматуме Путина, который тот выдвинул еще два года назад.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров Сергей Лавров цинично назвал трехсторонний формат переговоров «самым оправданным». В то же время, он дал понять, что Москва не будет отступать от ранее определенного так называемой «СВО».
Об этом он высказался в интервью одному из российских пропагандистов.
Лавров нагло высказался, что положительно оценивает готовность делегации Украины к предметной работе в Абу-Даби. Впрочем, цинично добавил, что дальнейшую позицию Москвы будут определять только после отчетов участников переговоров лично диктатору Владимиру Путину. В частности, после доклада спецпредставителей США.
«И на основании того, что он (Путин — Ред.) услышит от американцев, будет определять наши дальнейшие позиции», — высказался дипломат.
Глава российского МИД также цинично подчеркнул, что Кремль будет в дальнейшем придерживаться курса так называемой «специальной военной операции». Кроме того, добавил Лавров, РФ не собирается отступать от ультимативных требований Путина, озвученных им в июне 2024-го. Мол, целые с тех пор «никогда не менялись».
Заметим, в своей речи Путин требовал вывода ВСУ со всей территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в том числе районов, которые его войска никогда не оккупировали. Речь также шла о демилитаризации и «денацификации» Украины, что фактически предусматривает замену действующей украинской власти на пророссийскую, а также отказ Киева от стремления вступить в НАТО.
Мирные переговоры — последние новости
Авторы Sky News считают, что оптимизм после встречи в Абу-Даби преждевременный. Отмечается, что хотя переговоры назвали «продуктивными», однако громкие оценки не подкреплены прорывом в ключевых вопросах, а подобные оптимистичные заявления американских переговорщиков уже звучали неоднократно.
Financial Times пишет о том, что Европа оказалась в тупике после переговоров в Абу-Даби, ведь снова столкнулась с проблемой собственного участия в мирном процессе. Европейские страны финансируют украинский бюджет и поставляет оружие ВСУ, но до сих пор остаются в стороне от основных переговоров.
В то же время POLITICO отмечает, что Вашингтон все же изменил тон по отношению к Киеву. Более того, в США появилось понимание, что вопрос европейской безопасности невозможно решить без самой Европы. Кроме того, и Киев, и Белый дом призывают Европу определить одного единственного переговорщика вместо десятков представителей разных институтов и стран.