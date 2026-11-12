Лавров сделал заявление, раскрывающее планы Путина по Украине

Сергей Лавров. / © Associated Press

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров Сергей Лавров цинично назвал трехсторонний формат переговоров «самым оправданным». В то же время, он дал понять, что Москва не будет отступать от ранее определенного так называемой «СВО».

Об этом он высказался в интервью одному из российских пропагандистов.

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Лавров нагло высказался, что положительно оценивает готовность делегации Украины к предметной работе в Абу-Даби. Впрочем, цинично добавил, что дальнейшую позицию Москвы будут определять только после отчетов участников переговоров лично диктатору Владимиру Путину. В частности, после доклада спецпредставителей США.

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«И на основании того, что он (Путин — Ред.) услышит от американцев, будет определять наши дальнейшие позиции», — высказался дипломат.

Глава российского МИД также цинично подчеркнул, что Кремль будет в дальнейшем придерживаться курса так называемой «специальной военной операции». Кроме того, добавил Лавров, РФ не собирается отступать от ультимативных требований Путина, озвученных им в июне 2024-го. Мол, целые с тех пор «никогда не менялись».

Заметим, в своей речи Путин требовал вывода ВСУ со всей территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в том числе районов, которые его войска никогда не оккупировали. Речь также шла о демилитаризации и «денацификации» Украины, что фактически предусматривает замену действующей украинской власти на пророссийскую, а также отказ Киева от стремления вступить в НАТО.

Мирные переговоры — последние новости

Авторы Sky News считают, что оптимизм после встречи в Абу-Даби преждевременный. Отмечается, что хотя переговоры назвали «продуктивными», однако громкие оценки не подкреплены прорывом в ключевых вопросах, а подобные оптимистичные заявления американских переговорщиков уже звучали неоднократно.

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Financial Times пишет о том, что Европа оказалась в тупике после переговоров в Абу-Даби, ведь снова столкнулась с проблемой собственного участия в мирном процессе. Европейские страны финансируют украинский бюджет и поставляет оружие ВСУ, но до сих пор остаются в стороне от основных переговоров.

В то же время POLITICO отмечает, что Вашингтон все же изменил тон по отношению к Киеву. Более того, в США появилось понимание, что вопрос европейской безопасности невозможно решить без самой Европы. Кроме того, и Киев, и Белый дом призывают Европу определить одного единственного переговорщика вместо десятков представителей разных институтов и стран.

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