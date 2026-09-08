Лавров шокировал заявлением о мирных переговорах

Сергей Лавров. / © Associated Press

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров цинично заявил, что переговоров по завершению войны в Украине пока нет.

Об этом глава МИД заявил в одном из интервью.

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По его словам, якобы никакие мирные переговоры не проходят. Мол, хоть каких-то «внешних признаков» этого нет.

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«Отсутствие каких-либо внешних признаков, ведущих в спокойном режиме переговоров, не означает, что такие переговоры продолжаются. Их нет», — дерзко заявил руководитель российского МИД.

Традиционно Серний Лавров бросил обвинения в адрес «коллективного Запада», который «неоднократно мешал Киеву заключить мир, хотя для этого были разные возможности». Более того, он вызывающе призвал партнеров Украины «не очень сильно суетиться» со своими новыми идеями по окончании войны.

Визит посланцев США в Москву и Киев

5 сентября в Москве прошли переговоры представителей Дональда Трампа с «фюрером» Владимиром Путиным. В ходе встречи диктатор заявил о «непростых» вопросах, которые сторонам предстоит обсудить. Кроме того, диктатор наврал, что Россия якобы не наносила удары по Киеву с начала 5 сентября.

6 сентября Украина и США провели переговоры в Киеве. Посланник Джаред Кушнер заявил, что важно создать надлежащие условия и договоренности для долгосрочного, продолжительного мира.

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В то же время, Стив Виткофф заявил, что переговоры в Москве и Киеве дали результат. В частности, в планировании новых трехсторонних встреч «чтобы способствовать дальнейшему диалогу для прекращения российско-украинской войны».

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