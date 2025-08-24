Сергей Лавров / © Associated Press

В Москве обнаружили новую причину, почему президент России Владимир Путин не встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этот раз официально обвиняют западные страны.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.

По его словам, западные государства якобы пытаются помешать переговорам между Украиной и Россией.

"Они просто ищут повод, чтобы переговоры не состоялись, и пытаются, чтобы это не выглядело как их вина. Зеленский, якобы, тоже "артачится", выдвигает собственные условия и требует встречи с Путиным вне зависимости от обстоятельств", - заявил Лавров.

Он добавил, что, по мнению Москвы, Запад стремится "нарушить процесс, якобы начатый Путиным и Трампом и давший определенные результаты". Лавров надеется, что эти попытки будут сорваны.

Ранее Сергей Лавров заявил, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным пока не планируется, несмотря на заявления Белого дома о подготовке переговоров.

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что кремлевский диктатор лично препятствует мирным переговорам с Украиной, и заявления Лаврова это лишь подтверждают.