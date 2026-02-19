ТСН в социальных сетях

Политика
41
1 мин

Лавров снова заговорил об "устранении первопричин конфликта в Украине"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров в Женеве Россия и США продолжили обсуждение "устранение первопричин конфликта в Украине" и договорились о создании экономической рабочей группы.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Лавров

Лавров / © Associated Press

В Женеве Россия и США продолжили обсуждение так называемого «понимания Аляски», которое, по словам Сергея Лаврова , базируется на устранении первопричин конфликта в Украине.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, в ходе переговоров в Женеве стороны продолжили обсуждение концепции, которую в Москве называют "пониманием Аляски". Лавров утверждает, что она основывается на подходе к «устранению первопричин конфликта в Украине».

Глава российского МИД также отметил, что Москва «ценит позицию» президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации и внимательно следит за попытками европейских стран, которые, по его словам, пытаются повлиять на позицию Вашингтона.

Кроме того, Лавров сообщил, что Россия и США договорились о создании отдельной экономической рабочей группы. Она будет функционировать параллельно с переговорами по военно-политическим вопросам.

Другие детали относительно содержания договоренностей или конкретных решений по итогам переговоров пока не обнародованы.

Напомним, ранее министр иностранных дел страны-агрессорки РФ Сергей Лавров раскрыл, как Кремль действительно относится к переговорам. Он цинично заявил, что Москва якобы "доведет до конца" процесс возвращения "исконно российских земель в родную гавань".

Тем временем, западные СМИ и украинские эксперты сообщают об активизации враждебных сил на юге и востоке Украины.

