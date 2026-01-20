Лавров сравнил Крым с Гренландией: новое циничное заявление

Глава МИД России Сергей Лавров / © Associated Press

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил оккупированный Крым с Гренландией, заявив об их одинаковой важности для нацбезопасности. Кремль пытается использовать дискуссию вокруг Гренландии для отбеливания аннексии украинского полуострова.

Об этом министр высказался на пресс-конференции 20 января.

«По конкретно Гренландии, знаете, я тут специально выписал некоторые цитаты. Вот, например, президент Хорватии господин Миланович призвал президента Трампа не ставить свои интересы выше прав народа Гренландии. Цитата: „Подчеркиваю, решение о будущем Гренландии может принимать исключительно гренландский народ“. Поставьте на место гренландского народа народ Крыма, и вам многое станет, пожалуй, понятным», — сказал Лавров.

Он в очередной раз повторил пропагандистские фейки о том, что в Крыму люди пошли на «референдум» после вымышленного Россией «антиконституционного госпереворота». Глава МИД снова соврал, что это все произошло после того, как украинская власть якобы объявила войну против русского языка и «послали боевиков штурмовать Верховную Раду Крыма».

«А в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал. Просто, как сказал президент Трамп, эта территория является важной для безопасности Соединенных Штатов. Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия для Соединенных Штатов«, — подчеркнул Лавров.

«Ну и, конечно, когда оправдывают то, что происходит вокруг Гренландии, тем, что иначе ее захватят Россия или Китай, нет таких подтверждений, и на Западе уже экономисты, политологи их опровергают», — утверждает российский министр.

Трамп, Гренландия и российская угроза

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп критически высказался о Дании за неспособность сдержать российскую угрозу в Гренландии. Глава Белого дома отметил, что Копенгаген игнорировал призывы НАТО в течение 20 лет, поэтому теперь США возьмутся за этот вопрос самостоятельно.

Трамп обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте безопасность Арктики и Гренландии, подчеркнув ее критическую важность для мира. Президент США анонсировал встречу по этому вопросу в Давосе и заявил, что благодаря стремительному усилению американской армии только США способны гарантировать глобальный мир через политику силы.