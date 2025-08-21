- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 550
- Время на прочтение
- 1 мин
Лавров цинично обвинил Украину в саботаже мирных усилий
Глава МИД РФ заявил, что Украина не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта и якобы подорвала усилия по мирному урегулированию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Украины свидетельствует об отсутствии интереса к длительному и стабильному урегулированию конфликта.
Об этом он заявил российским СМИ.
По его словам, Киев якобы стремится подорвать усилия по мирному урегулированию, которые инициирует бывший президент США Дональд Трамп.
"Позиция Украины говорит о том, что Киев хочет подорвать усилия по урегулированию, которые делает Трамп", - цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.
Ранее российский министр отмечал, что россияне готовы к "любым форматам переговоров". В частности, речь идет о повышении уровня глав делегаций.