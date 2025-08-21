ТСН в социальных сетях

Лавров цинично обвинил Украину в саботаже мирных усилий

Глава МИД РФ заявил, что Украина не заинтересована в устойчивом и долговременном урегулировании конфликта и якобы подорвала усилия по мирному урегулированию

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Украины свидетельствует об отсутствии интереса к длительному и стабильному урегулированию конфликта.

Об этом он заявил российским СМИ.

По его словам, Киев якобы стремится подорвать усилия по мирному урегулированию, которые инициирует бывший президент США Дональд Трамп.

"Позиция Украины говорит о том, что Киев хочет подорвать усилия по урегулированию, которые делает Трамп", - цитирует Лаврова пресс-служба МИД РФ.

Ранее российский министр отмечал, что россияне готовы к "любым форматам переговоров". В частности, речь идет о повышении уровня глав делегаций.

