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Политика
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Лавров цинично отказал Украине в перемирии: Сибига напомнил, где его ждут

Сибига предупредил Лаврова о последствиях его циничных заявлений об отказе от перемирия.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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«Заслужил место в первом ряду на трибунале»: Сибига жестко ответил Лаврову

«Заслужил место в первом ряду на трибунале»: Сибига жестко ответил Лаврову / © Associated Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко ответил на цинические заявления главы МИД страны-агрессорки РФ Сергея Лаврова, который отверг возможность энергетического перемирия и сказал, что Украина «не заслужила передышку».

Об этом Сибига написал в соцсети Х.

«„Зеленский не заслужил передышку на поле боя“, — заявляет военный преступник Лавров. Лавров, однако, уже заслужил место в первом ряду на Специальном трибунале по рассмотрению преступления агрессии», — говорит глава МИД.

Министр уверен, что чем больше будет неуместных и циничных комментариев Лаврова и всей кремлевской верхушки, тем больше будет доказательств для Трибунала в Гааге.

Напомним, 11 октября Трамп заявил о немедленном начале «энергетического перемирия» между Украиной и Россией, утверждая, что обе стороны согласились на условия.

Владимир Зеленский заявил, что объявление Дональда Трампа об энергетическом перемирии стало для него новостью. В то же время он заверил, что Украина готова к энергетическому прекращению огня.

Однако Россия нарушила «энергетическое перемирие» в первый час сразу после его оглашения президентом США Дональдом Трампом.

Сегодня глава МИД России Сергей Лавров и спикер президента РФ Дмитрий Песков отвергли инициативу президента США Дональда Трампа по перемирию с Украиной.

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