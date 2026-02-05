Лавров цинично утверждает, что Украина первой начала бить по энергетике

Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел страны-агрессорки РФ Сергей Лавров цинично обвинил Украину, что это украинская сторона якобы нанесла первые удары по энергетике.

Заявление Лаврова передают русские пропагандистские СМИ.

«Мы никогда не начинали первыми. Именно украинцы стали первыми бить по энергетическим и другим гражданским объектам, включая жилые дома, магазины, больницы», — лживо заявил российский министр.

Он обвинил Украину в нарушении предыдущего энергетического перемирия в 2025 году, хотя на самом деле РФ и не собиралась его вводить.

«Терпение РФ не безгранично, она долго отмерялась, прежде чем резать», — заявил Лавров.

Кроме того, он добавил, что у РФ якобы есть «чистая совесть» по поводу войн, потому что якобы признавала Украину нейтральной и безъядерной страной.

Ранее Дональд Трамп приписал себе заслугу в убеждении диктатора России временно приостановить такие нападения на неделю из-за похолодания в Украине. 29 января он подтвердил, что лично просил Путина приостановить обстрелы Киева и других городов Украины.

Однако минувшей ночью РФ нанесла самый масштабный с начала 2026 года удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Владимир Зеленский заявил, что энергетическое перемирие продержалось неполных четыре дня и было нарушено Россией. Трамп в свою очередь насчитал целую неделю энергетического перемирия, которого украинцы и не видели.