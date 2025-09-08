ТСН в социальных сетях

Лавров в очередной раз пригрозил Западу: "Россия не хочет мсить, но..."

По словам Лаврова, РФ якобы "не отталкивает бывших западных партнеров".

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз пригрозил Западу. Мол, россияне будут «учитывать действия экспортеров в прошлом».

Об этом пишут росСМИ.

При этом Лавров подчеркнул, что России вроде бы не нужна месть.

«Россия не хочет кому-то мстить, не отталкивает бывших западных партнеров, но будет учитывать их действия в прошлом, заявил Лавров.

Ранее Лавров утверждал, что РФ вроде бы «ожидает продолжения мирных переговоров с Украиной» . По его словам, «урегулирование кризиса» и достижение мира сейчас приоритет.

Лавров убежден, что Москва и Киев добились значительного прогресса, в частности, во время переговоров в Стамбуле.

В то же время, министр иностранных дел РФ вспомнил переговоры 2022 года. Он обвинил Киев в срыве договоренностей. Киев, считает он, прислушался к «советам западных кураторов» и «избрал путь продолжения войны».

Напомним, Кислица назвал Лаврова самым деструктивным и токсичным элементом во всей верхушке России. Дипломат объяснил, что его российский коллега уже 3,5 года не меняет пластинку.

Лавров доказал не менее чем за последние три с половиной года, что он является наиболее деструктивным элементом всего политического спектра в Российской Федерации. Если вы хотите услышать наиболее токсичную, наиболее негативную позицию, включите пластинку Лаврова», — подчеркнул Кислица.

