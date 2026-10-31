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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Лавров в США неожиданно пожаловался на Трампа: что разозлило Кремль

Российский министр иностранных дел заявляет, что в Москве не увидели ни одного сближения с Америкой.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Сергей Лавров.

Сергей Лавров. / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном до сих пор не произошло реального сближения.

Об этом глава МИД страны-агрессорки высказался на полях встречи министров иностранных дел стран G20, сообщает STERN.de.

Глава российского МИД высказал резкие претензии к США и дал понять, что у Кремля нет оснований рассчитывать на смягчение американской политики.

«На практике пока не видно никакого реального прогресса в отношениях с США. Не стоит питать иллюзий по поводу договоренностей о дизельном топливе», — заявил российский министр.

По его словам, «фундаментальные вопросы» в отношениях двух стран остаются нерешенными. Кроме того, сетовал Лавров и на то, что санкционное давление на Россию не ослабевает.

Более того, он пожаловался, что администрация действующего президента США Дональда Трамп продолжает все ограничения, введенные во времена его предшественника Джо Байдена, а также вводит новые санкции против российских нефтяных гигантов «Лукойл» и «Роснефть».

Лавров на G20 — последние новости

Дорога Сергея Лаврова в Атланту оказалась непростой: перелет длился более 20 часов. Ему пришлось обходить так называемые «недружественные страны», закрывшие свое воздушное пространство для самолетов РФ.

В то же время на этом перипетии не завершились и Лавров получил дипломатическую оплеуху - организаторы отменили запланированную совместную фотосессию. Причиной стал отказ главы МИД Великобритании Эда Милибэнда и других европейских министров фотографироваться рядом с Лавровым. Российский дипломат отреагировал на этот эпизод, назвав его «дипломатией семейного фото».

Кроме того, Эд Милибэнд еще и жестко высказался в адрес российского коллеги. Британский министр напомнил ему о погибших украинцах и прямо назвал Россию агрессором. В частности, упомянул удар по вокзалу в Днепре, во время которого погибли 15 человек.

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