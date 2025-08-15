Лавров в свитере СССР на Аляске: журналисты расшифровали послание министра

Глава МИД России Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Свитер министра иностранных дел России Сергея Лаврова с надписью «СССР», в котором тот прилетел на Аляску, должен показать уверенность Москвы относительно саммита и то, что РФ якобы является великой державой, с которой невозможно не считаться на международной арене.

Об этом пишет CNN.

Лавров прибыл в Анкоридж, надев светло-голубые джинсы, черную куртку и белый свитер с большой надписью «CCCP» — то есть Советского Союза, частью которого когда-то была Украина. Такой выбор одежды выглядит необычно неформально для высокопоставленного дипломата.

Реклама

Хотя сам глава российского МИД был немногословен относительно своих ожиданий от саммита на Аляске, его свитер оказался более красноречивым. Отмечается, что такой наряд отсылает к «золотому веку» России как великой державы времен Холодной войны, что является своеобразной кремлевской версией лозунга «Сделаем Россию снова великой».

Президент России Владимир Путин в свое время заявил, что распад СССР стал «величайшей геополитической катастрофой XX века». Попытки возродить былое имперское величие России являются одной из главных целей его правления.

Символизм свитера не остался незамеченным в российских медиа. Они с восторгом отреагировали на выбор Лаврова, представляя его как ответ проукраинским протестующим, которые собрались в Анкоридже.

Российская телеведущая-пропагандистка Ольга Скабеева поделилась фото свитера министра, подписав: «Лавров отвечает. Свитер! СССР! Лучшее!».

Реклама

CNN указывает, что свитер Лаврова также демонстрирует уверенность России накануне саммита. Москва стремится проецировать образ великой державы, с которой невозможно не считаться на международной арене.

Глава МИД России Сергей Лавров в свитере с надписью «СССР» / © скриншот с видео

Заметим, накануне встречи Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске сотни людей там вышли на уличную демонстрацию в поддержку Украины. Большинство — американцы. Журналисты анонсировали, что 15 августа будет еще больше митингов.

Напомним, по информации Белого дома, встреча Трампа с Путиным начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отправляясь на Аляску, Трамп заявил, что его главная цель на саммите — не договариваться об условиях мира для Украины, а склонить Путина к переговорному процессу.

Реклама

Президент США также сказал, что целью встречи является остановка боевых действий и создание условий для долгосрочного мира в Украине. Среди тем саммита — территориальные обмены, гарантии безопасности и экономические отношения.