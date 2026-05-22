Лавров внезапно заговорил о «компромиссе» в войне в Украине

Лавров и Путин. / © Associated Press

В России лживо заявили, что понимают, что «урегулирование» войны в Украине, которую они сами же начали, «будет результатом компромисса».

Об этом дерзко заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью росСМИ.

Заметим, что министр не уточнил, пойдет ли РФ хотя бы на какой-либо компромисс. Ведь, как известно, они обычно либо угрожают, либо выдвигают ультимативные условия.

В то же время прихвостень «фюрера» подчеркнул, что Кремль имеет «принципиальную позицию». Мол, Россия готова добиваться ее «либо переговорами, либо во время специальной военной операции».

Повторил Лавров и путинский нарратив об отстаивании в Украине «законных интересов», а еще «защите прав человека», якобы притесняющих в Украине.

Во время визита в Китай Лавров дал интервью Shanghai Media Group. Во время разговора он выдал несколько заявлений о войне. По его словам, армия РФ якобы "движется" к целям так называемой "сво", которые поставил их "фюрер" Владимир Путин.

Лавров также повторил нарратив Кремля, мол, Москва «открыта к переговорам», обвиняя Киев в обратном.

Кроме того, глава МИД страны-агрессора придумал новое оправдание войны, которую Путин начал в Украине. Мол, речь идет об «исторической справедливости». Он упомянул «исконно русские земли», объединившиеся в СССР, а также «русский народ, который всегда проживал и в Крыму, и на юго-востоке территории» Украины.

Дата публикации 22:19, 14.05.26

