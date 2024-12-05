Лавров впервые с начала полномасштабной войны прибыл в ЕС: как отреагировали делегации стран

Представители делегаций из Украины, Грузии, Чехии, Румынии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии устроили демарш, оставив зал перед выступлением Лаврова.

Находящийся под санкциями ЕС глава МИД РФ Сергей Лавров накануне прибыл в Мальту для участия во встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ряд делегаций разных стран совершили демарш перед его выступлением. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Представители делегаций ряд стран устроили демарш перед выступлением Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, по данным вражеских пропагандистских СМИ, приземлился в столице Мальты Валлетти поздно вечером в среду, 4 декабря. Таким образом, это стал его первый визит в страну Европейского союза после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Ранее Радослав Сикорский заявлял, что будет бойкотировать Лаврова на заседании ОБСЕ и не будет сидеть с ним за столом. Так и произошло после того, как глава МИД Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления Лаврова.

Известно, что к нему присоединились ряд стран. Вместе с ним зал покинули представители делегаций Грузии, Чехии, Румынии, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий в комментарии "Европейской правде" уточнил, что Чехия, Польша, Латвия и Грузия устроили демарш на уровне глав министерств иностранных дел, Румыния и Эстония — на уровне дипломатов низшего ранга, Литва не присутствовала на заседании ОБСЕ.

Как передает Министерство иностранных дел Украины, Андрей Сибига в конце своего выступления назвал Лаврова военным преступником.

По информации СМИ, Лавров примет участие в обеде в первый день заседания ОБСЕ, но не будет присутствовать на ужине, темой которого будет российская агрессия против Украины.

Напомним, Лавров в ОБСЕ удивил странным заявлением о том, что США якобы напали на Россию.

Лаврову показали, где его место, на заседании ОБСЕ

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