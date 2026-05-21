Лавров выдал новое заявление о войне и абсурдно объяснил неудачи на фронте

Сергей Лавров. / © Associated Press

Министр иностранных дел страны-агрессорки РФ Сергей Лавров заявил, мол, их захватническая армия «движется» к целям, которые поставил их «фюрер» России Владимир Путин во время войны или, как они дерзко говорят, «своего».

Об этом глава МИД РФ заявил в интервью Shanghai Media Group во время своего визита в Китай.

Традиционно, он обошел детали о якобы успешном российском успехе на фронте, но в то же время оправдался, почему до сих пор поставленные «целые» войны оккупанты до сих пор не достигли.

Лавров, по всей видимости, забыл или не хочет напоминать, как армия РФ всеми возможными средствами стирает с лица земли населенные пункты в Украине. Вместо этого лживо подчеркивает, мол, их войска не применяют «более жесткие методы» ведения войны, потому что якобы «не хотят наносить лишний вред территориям, где проживает наш собственный народ».

Хвастался министр и вымышленными «победами» в войне. По его словам, вроде бы с начала 2026-го оккупанты захватили около 80 населенных пунктов. Впрочем, доказательств этого он не предоставил.

Во время разговора с представителями китайского СМИ Лавров также повторил нарратив Кремля, мол, Москва «открыта к переговорам», обвиняя Киев в обратном.

Заявления РФ о переговорах о мире в Украине

Ранее Сергей Лавров озвучил ультиматумы Кремля по окончании войны в Украине. Он также разразился угрозой, что Россия «при всех обстоятельствах будет достигать целей „сво“. По его словам, Москва стремится делать это „преимущественно дипломатическим путем“. Если же дипломатия не удастся, дерзко подчеркнул он, то „в пределах „сво“.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил президента Владимира Зеленского в якобы нежелании мира, к которому якобы является «открытой Москва». Мол, «воинственные заявления» украинского лидера являются «главным препятствием» миру.

Дата публикации 19:39, 15.05.26

