Глава МИД России Сергей Лавров / © Associated Press

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с новым агрессивным заявлением о якобы попытке украинских дронов атаковать резиденцию президента Владимира Путина. Российский министр обвинил Украину в «террористической» и «расистской сущности».

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

По словам Лаврова, якобы атака Киева на резиденцию Путина еще раз подтвердила «террористическую сущность группы лиц, которые незаконно удерживают власть в Киеве».

Российскому министру также привиделось, что добропорядочным членам мирового сообщества хорошо видно выдуманную им «расистскую сущность киевского режима и цинизм опекающих его внешних спонсоров».

Лавров также поблагодарил тех иностранных друзей страны-агрессора, которые осудили вымышленную атаку украинских дронов на госрезиденцию главы Кремля.

В этом контексте глава российского МИД также пригрозил относительно урегулирования войны в Украине. Он сказал, что без прекращения якобы преступной политики Киева успех переговоров невозможен.

Напомним, накануне Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина якобы атаковала президентскую резиденцию Путина в Новгородской области 91 дроном. Министр назвал инцидент «государственным терроризмом» и объявил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию, однако не планирует выходить из процесса диалога.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления Лаврова об атаке на резиденцию Путина опасной фейковой историей, придуманной для срыва мирных переговоров и совместной работы с командой президента США Дональда Трампа. Он отметил, что Россия использует эту ложь в качестве оправдания для ударов по Украине и отказа от завершения войны.