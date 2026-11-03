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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Лавров выдвинул новое требование Кремля вместо перемирия: подробности

Российский министр вызывающе отмечает, что Москва не заинтересована во временном прекращении огня, которого добивается Украина.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Сергей Лавров.

Сергей Лавров. / © Associated Press

Агрессор Россия отвергает идею временного перемирия. Мол, Украине оно нужно для якобы подготовки к продолжению войны.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров нафантазировал, что призывы Киева к прекращению огня — энергетического, продовольственного, воздушного и морского — якобы не имеют ничего общего со стремлением к миру.

«Все это нужно не для мира. Мы в этом убеждались многократно», — заявил он.

В то же время глава российского МИД повторил давний кремлевский тезис о так называемых «первопричинах кризиса». По его словам, Москва якобы хочет не временного перемирия, а «надежного устранения» так называемых причин «СВО».

Мирные переговоры — последние новости

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Китай не поддержал идею проведения трехстороннего саммита с США и Россией по завершению войны в Украине. Более того, во время встречи лидер КНР Си Цзиньпин дал понять, что к переговорам должны присоединиться и европейские страны.

Президент Финляндии Александр Стубб в ходе беседы с диктатором РФ Владимиром Путиным передал ему два послания от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, Киев предлагает провести двустороннюю встречу на уровне лидеров, а также обсудить мероприятия по деэскалации войны и возможному перемирию в отдельных сферах.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен, что «возможен мир в Украине путем переговоров». Кроме того, он отмечает, мол, не может утверждать, что окончание войны уже близко.

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