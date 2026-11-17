Лавров и Путин. / © Associated Press

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Кремль может прибегать к «разным тактическим шагам в отношении Украины». Впрочем, конечные цели русской Федерации остаются неизменными.

Об этом дерзко заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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«Цели наши озвучены. И в отличие от наших партнеров мы никогда эти цели не меняли. Мы от своих целей не откажемся», — самоуверенно заявил он.

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Высказался глава МИД РФ и об участии Европы в мирных переговорах. По его словам, страны «в конце концов придется привлечь» к процессу завершения войны. Лавров обвинил их в попытках «навязать собственные условия» и построить архитектуру безопасности «против России, а не с ее участием».

Кроме того, министр снова прибег к угрозам в адрес Европы. Он цинично заявил, что появление любых европейских военных на территории Украины «будет означать прямое неоспоримое вступление европейских стран в войну».

Не менее показательное заявление сделал заместитель Лаврова Сергей Рябков. Он нагло заявил, что якобы противоположная сторона «должна демонстрировать готовность к компромиссам». Мол, позиция Москвы «логична и понятна».

«Мы достигнем своих целей либо политическими, либо военными методами», — пригрозил представитель российского МИД.

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Мирные переговоры — последние новости

Посланец американского президента Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон продолжает работу над завершением войны в Украине и «достигает прогресс». Впрочем, впереди — на пути к заключению мира — «серьезные вызовы». По его словам, любое окончательное мирное соглашение «должно быть согласовано как Россией, так и Украиной».

Известно, что спецпредставители США соберут украинцев и европейцев в день встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. В Белом доме называют встречу в Берлине и визит лидера американцев в Китай частью скоординированных дипломатических усилий.

Заметим, госпожа ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что Европа должна быть вовлечена в переговоры. по Украине. По ее словам, страны формата E5 (Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша) будут представлены советниками национальной безопасности.

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