По словам представителя государства-агрессорки, в Саудовской Аравии между РФ и США состоялся "разговор о проблемах".

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о президенте США Дональде Трампе. Он заявил, что американский лидер является "прагматиком с лозунгом здравого смысла", поэтому "с ним интересно".

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

Кроме этого, Лавров прокомментировал желание ЕС продолжать войну.

"США прямо говорят, что хотят закончить конфликт в Украине, но Европа требует "продолжения банкета" в виде войны", — отметил Лавров.

Также он добавил, что госсекретарь Рубио и советник Трампа Уолтц — "совершенно вменяемые люди", и россиянам в Эр-Рияде Россия и США удалось "поговорить о проблемах".

Ранее речь шла о том, что президент США Дональд Трамп на протяжении многих лет был одержим властями, местью своим врагам и получением Нобелевской премии мира.

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