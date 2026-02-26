Лавров выступил с громким заявлением о сроках окончания войны в Украине

Лавров / © Associated Press

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вопрос дедлайна по завершению войны в Украине. Мол, его действительно нет.

Об этом Лавров сказал российским СМИ.

«Вы слышали, чтобы мы что-то говорили о терминах? У нас не сроки, у нас задача. И мы их решаем», — сказал Лавров.

Спикер МИД РФ призывает не пытаться определить какую-либо стадию или сделать какое-либо предвидение, потому что это «большая ошибка».

Ранее Лавров оценил перспективы завершения конфликта в Украине. По его словам, в Женеве РФ и США продолжили обсуждение так называемого «понимания Аляски», базирующегося на «устранении первопричин конфликта в Украине». Москва, добавил он, якобы «ценит позицию» президента США Дональда Трампа в мирных инициативах и «внимательно следит за европейцами», пытающимися повлиять на Вашингтон.