Лавров заговорил о «подпольных» контактах с лидерами Европы

Сергей Лавров. / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что якобы Москва ведет конфиденциальные контакты с европейскими лидерами по окончании войны в Украине.

Об этом глава МИД страны-агрессорки сказал в интервью пропагандистскому телеканалу RT.

«Не скрою, у нас есть контакты с некоторыми лидерами Европы. Они звонят, просят об этих разговорах не объявлять. Некоторые даже здесь появляются. И так подпольно контактируют», — отметил глава российского МИД.

Реклама

Лавров не назвал ни имена политиков, ни страны. При этом, по его словам, заявления европейских лидеров во время конфиденциальных контактов ничем не отличаются от того, что они говорят на публику.

Российский министр также бросил обвинения в адрес Европа, которая заняла бескомпромиссную позицию, которая заключается в том, что нужно «стратегическое поражение России». В традиционной кремлевской манере он обвинил Евросоюз в желании «сорвать те переговоры, которые вроде бы обозначились между нами и американцами».

Напомним, Reuters со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что 3 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро провел переговоры в Москве. По данным издания, главный французский встретился с чиновниками РФ, обсуждая ситуацию в Украине. Европейские союзники якобы проинформировали об инициативе.

Заметим, что за несколько дней до этого в одном из интервью Барро заявил о необходимости диалога с Кремлем, но условия полной прозрачности с Киевом. Глава МИД Франции высказал мнение о том, что Европе нужен прямой контакт с Москвой, чтобы отстаивать собственные интересы.