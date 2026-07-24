Сергей Лавров. / © Associated Press

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США якобы уверяли Кремль, что президент Украины Владимир Зеленский выполнит необходимые условия и предпримет необходимые шаги для мира в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя "договоренности" между президентами Трампом и Путиным на Аляске.

После заявления госсекретаря США Марка Рубио о том, что во время саммита на Аляске в августе прошлого года никаких договоренностей не было, у Лаврова начался нервный приступ. Он стал искать виновных, но традиционно не в Москве.

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Министр страны-агрессорки заявил, мол, нужно «понять, кто конкретно провалился». Он повторил версию Кремля о том, что Российская Федерация будто бы согласилась на «компромиссные предложения» Соединенных Штатов. В то же время, по его словам, проблема возникла из-за позиции Киева.

Лавров издал версию о том, что "фюрер" Владимир Путин приехал на встречу на Аляске с якобы одобренными Дональдом Трампом предложениями, которые Москва якобы "приняла". В то же время, лживо добавил он, из-за Украины договоренности вроде бы не удалось реализовать.

По словам Лаврова, якобы Вашингтон «изменил понимание» обсуждавшихся на Аляске договоренностей. В то же время он нагло в очередной раз заверил, что Кремль остается «последовательным» и в любом случае продолжит реализовывать поставленные Владимиром Путиным задачи.

Эти заявления Лаврова прозвучали после того, как в США публично отвергли российские утверждения о якобы достигнутых договоренностях на Аляске.

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Напомним, после встречи Марко Рубио и Сергея Лаврова на Филиппинах Кремль снова заговорил о «соглашениях» с США . А американское чиновник заявил, что тогдашние «предложения» России провалились.

Кроме того, Лавров в очередной раз принялся заявлять о якобы "мирных намерениях" России. Глава МИД РФ упомянул о так называемых "договоренностях" после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

В то же время, Марко Рубио заявил, что США готовы использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы приблизить завершение войны. По словам госсекретаря, Вашингтон готов играть конструктивную роль в этом процессе, если появится реальная возможность достичь мирного соглашения.

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