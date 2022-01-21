Лавров заявил, что договорился с Блинкеном о письменном ответе США о "гарантиях безопасности": какие сроки

Лавров заявил, что договорился с Блинкеном о письменном ответе США о "гарантиях безопасности": какие сроки

Когда РФ получит от США предложения по "гарантиям безопасности", планируется новая встреча.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном договорился о предоставлении Вашингтоном письменных предложений по "гарантиям безопасности" на следующей неделе.

Об этом Лавров сказал на брифинге 21 января.

По его словам, после того, как РФ получит ответ от США, планируется новая встреча на уровне министров иностранных дел.

"Мы завершили договоренностью о том, что нам на следующей неделе будут представлены письменные предложения по "гарантиям безопасности", — заявил Лавров.

Кроме того, он уточнил, что стороны обсудили ситуацию насчет Украины и новый возможный саммит РФ-США. Но политики отметили, что для новой встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена необходима серьезная подготовка.

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