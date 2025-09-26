Лавров заявил, что ЕС и НАТО ведут против России "настоящую войну"

Сергей Лавров. / © Associated Press

Североатлантический альянс и Европейский Союз якобы "непосредственно" участвуют в войне против России "через действия Украины ".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на G20, сообщают росСМИ.

По его словам, якобы НАТО и ЕС "руками Украины объявили России войну и непосредственно участвуют в ней".

Глава МИД РФ обвинил "коллективный Запад" в, по его словам, "спровоцированном кризисе в Украине". Кроме того, нагло заявил Лавров, "руками Украины" НАТО и Евросоюз "хотят объявить, уже объявили моей стране настоящую войну".

Лавров высказался, что причиной роста глобальной нестабильности и возникновения новых конфликтов якобы стало несоблюдение Устава ООН.

"Отказ от соблюдения принципов Устава ООН – проявление неоколониальных амбиций – ведет к росту глобальной нестабильности, умножает региональные конфликты", - заявил министр страны-агрессорки.

Как сообщалось, посол России во Франции Алексей Мешков открыто пригрозил НАТО. Он цинично заявил, если силы Североатлантического союза начнут сбивать российские самолеты, "это будет война", "это будет означать начало военного конфликта". Посол пожаловался, мол, российские самолеты «регулярно сталкиваются с провокационными действиями со стороны НАТОвской авиации», но Россия «избегает эскалации и не прибегает к силовым мерам».