Сергей Лавров / © Associated Press

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Глава МИД страны-агрессорки Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова вести переговоры, но обвинил Украину, что якобы «не видит готовности» Киева.

Заявление Лаврова было распространено российскими пропагандистскими СМИ.

«Мы много раз заявляли, что готовы вести переговоры по Украине, но не видим готовности к диалогу с другой стороны. Мы не можем найти, с другой стороны, тех, с кем мы могли бы вести диалог», — цинично заявил он.

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Кроме того, Лавров назвал «странными» заявления своего госсекретаря Марко Рубио о неготовности Москвы к уступкам Украине.

Сейчас они заявляют в Евросоюзе, что мы не посредники, мы твердо на стороне Украины. Меня удивило, что Марко Рубио, выступая на днях в конгрессе, сказал то же самое. Сказал, что хотел бы, чтобы конфликт в Украине завершился в этом году, но шансы оценивают не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия», — отметил Лавров.

Он утверждает, что на встрече в Анкоридже 15 августа прошлого года Путин «принял предложения президента Трампа, которые касались первоочередных шагов, позволяющих остановить боевые действия и начать переговоры по всем аспектам политического урегулирования».

Ранее в Bloomberg написали, что Европа спешит усадить Путина за стол переговоров, чтобы запустить дипломатический процесс к началу зимних атак РФ

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